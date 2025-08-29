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Tiburones y Águilas pactaron un cambio que llevó a Máximo Acosta a las filas de La Guaira. Acosta ha sido uno de los más buscados en el beisbol profesional venezolano y ya se graduó de grandeliga con los Marlins de Miami.

Ha sido uno de los que más ha dado que hablar por su bate como por su ofensiva, es por ello que ha estado en tendencia en los últimos días. Acosta era de Bravos de Margarita y pasó a las Águilas y ahora es enviado al litoral central.

A pesar de estar involucrado en los cambios, Acosta no ha debutado en la LVBP, se espera que este año lo haga con los salados. Por su parte el Zulia adquirió dos lanzadores más para su bullpen.

Tiburones y Águilas pactaron un cambio

Uno de ellos es “El Amolador”, Pedro Rodríguez quien ha sido un trotamundos en el circuito del beisbol venezolano. Al militar con Caribes, Navegantes, Cardenales, luego fue firmado con Tiburones y buscará estar activo con el Zulia.

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El otro serpentinero incluido en el cambio fue Luis Alejandro Rodríguez quien tiene 21 años es uno de los brazos que viene ganando experiencia en las ligas menores de los Astros de Houston y pudiera ser de gran ayuda para el Zulia.

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