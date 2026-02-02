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Tiene que ver el calor con los sismos, científicamente, no existe una relación directa entre las altas temperaturas atmosféricas (ola de calor) y la ocurrencia de sismos. Los terremotos se originan por el movimiento de placas tectónicas a gran profundidad.

Esto es independiente del clima superficial. Aunque estudios recientes sugieren que el calor solar podría influir sutilmente en la presión sobre placas tectónicas, no hay evidencia de que el calor provoque sismos inminentes.

Tiene que ver el calor con los sismos

Independencia: Los sismos ocurren en el interior de la tierra (km de profundidad), mientras que el calor es un fenómeno de la atmósfera.

Mito desmentido: Las altas temperaturas no son señal de un temblor, ocurren en invierno o verano, frío o calor.

Estudios recientes: Investigaciones sugieren que el calor del sol y sus efectos en el agua subterránea o la fragilidad de las rocas podrían tener una mínima influencia en la actividad sísmica a largo plazo, más no como causa directa.

Consecuencias: Más que una causa, un gran sismo puede modificar el entorno, pero la atmósfera no controla la tectónica de placas. En resumen, no es cierto que cuando hace calor vaya a temblar.

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