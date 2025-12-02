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Si tienes 18 años y no tienes cédula venezolana, debes ir a una oficina del SAIME para solicitarla por primera vez. Necesitarás presentar el acta de nacimiento original, una copia de la cédula de tus padres (si aplica), y asistir a una entrevista con un supervisor del CNE.

¿Tienes 18 años y no tienes cédula venezolana?, requisitos

Acta de nacimiento original: Es un requisito indispensable. Si tienes 18 años cumplidos, debe ser el acta de nacimiento original.

Copia de la cédula de identidad de los padres: Se requiere una copia de la cédula de identidad de ambos padres.

Cita previa: Debes agendar una cita a través de la página del SAIME para este trámite.

Entrevista: Serás entrevistado por un supervisor del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la oficina del SAIME.

Pasos a seguir

Agenda tu cita: Ingresa a la página web del SAIME y solicita una cita para la «cédula por primera vez».

Prepara los documentos: Ten a la mano tu acta de nacimiento original y las copias de las cédulas de identidad de tus padres.

Asiste a la oficina: Acude a la oficina del SAIME en la fecha y hora de tu cita.

Realiza la entrevista: Presenta tus documentos y realiza la entrevista con el supervisor del CNE.

Obtén tu cédula: Una vez completado el proceso, recibirás tu cédula de identidad.

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