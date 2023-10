Compartir

Si tienes estos objetos en tu hogar tienes que tener mucho cuidado con la mala suerte. Tu hogar es algo que debes cuidar, sobre todo de energías negativas que muchas veces rompen con la armonía.

Trata de tener siempre cosas nuevas, siempre ve renovando, tener colores vivos en tu hogar, esto dará alegría además de muchas cosas positivas. Piensa, visualiza y siempre cosecha lo mejor en tu casa

Cuchillos rotos, cubiertos oxidados, cuidado si tienes en tu cocina chuchillos rotos o cubiertos en desuso u oxidados. Trata de que estos siempre estén relucientes y si no los vas a utilizar guárdalos en un lugar donde siempre se mantengan en buen estado.

Adornos de mar o collares con conchas marinas, las conchas marinas, adornos hechos con cosas del mar son muy bonitas. Pero trata de no tenerlos en la casa, esto es algo que atrae mala suerte.

Carteras viejas, no guardes carteras viejas, nada que esté desgastado, sobre todo carteras que le diste mucho uso. Tienes que sacarlas de tu hogar, otro consejo te damos rómpelas antes de echarlas a la basura.

Objetos en tu hogar, más consejos

Igual que los zapatos, no guardes zapatos viejos, nada de eso, trata de salir de todo eso. Veras como todo en la casa. Compra zapatos nuevos cuando puedas pero no tengas en tu closet zapatos que no uses y menos que estén rotos.

Cuidado con objetos que re recuerden tristeza, como fotos familiares, recuerdos, ropa, un regalo. Es hora de dejar esto en el pasado y tratar de escribir siempre páginas nuevas en tu vida veras como todo va a cambiar.

Estamos a dos meses de Navidad, trata de cambiar parte de tu hogar, no tengas cosas oxidadas o muy viejas. Busca siempre algo nuevo y sencillo veras como esto dará un mejor panorama energético a tu hogar.

