El Teatro Teresa Carreño fue inaugurado en 1983 pero te apuesto a que no lo has visitado. No es por un concierto, es todo lo contrario este complejo cultural es uno de los mejores del continente.

Caminarlo no es complicado, llegas y hay un personal que te atiende debidamente y te explica algunas cosas del recinto. Puedes acceder desde las caminerías o pasarelas que hay en todo el espacio que va desde el Hotel Alba Caracas.

El teatro guarda esa majestuosidad con la que se construyó, se inició en 1973 y se terminó diez años después. En esos años el mismo era esperado ya que Caracas y el país necesitaba un complejo cultural.

De hecho, desde afuera puedes ver su modernidad, como el mismo es una joya arquitectónica. Uno de los que ha albergado conciertos de grandes artistas además de obras de teatro. Muchos artistas han logrado su consagración en este espacio.

El Teatro Teresa Carreño ¡tienes que visitarlo!

Te recomendamos un día que estés en Caracas puedas ir a conocer esta maravillosa obra que es y será un verdadero orgullo de nosotros los venezolanos. La misma guarda mucho esfuerzo, ya que se hizo siempre pensando en que es para los que habitamos el país.

Este está en pleno corazón de la capital, si te gusta Caracas, te sugerimos ir un sábado o un día que vayas a Caracas. Conoce este complejo el cual es una referencia en América Latina de lo que es la “Venezuela arquitectónica”.

Este se inauguró en dos fases, la primera de ellas en 1976 con la sala José Félix Ribas. Siete años después con la sala Ríos Reyna y todo el resto del complejo cultural. En 1984 estuvo cerrado para dar los últimos toques.

Hoy por hoy sigue siendo uno de los espacios más completos además de más buscados en la región capital. Si vas no dejes de tomar fotos desde afuera para que quedes maravillado con lo gigantesco que es.

