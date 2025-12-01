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Si tienes un food truck y quieres hacerlo famoso, te traemos estas tácticas para que lo conozca todo el mundo. Empezando por tener una estrategia de marketing digital con redes sociales y contenido visual de alta calidad.

Ofrece una experiencia de cliente excepcional con servicio amable y creando un ambiente agradable, y sé visible en eventos y lugares concurridos. Además, considera la posibilidad de asociarte con otros negocios, promociones especiales y veras.

Tienes un food truck, marketing y presencia digital

Usa las redes sociales activamente: Publica actualizaciones diarias sobre tu ubicación, menú y promociones en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

Crea contenido atractivo: Comparte fotos y videos de alta calidad de tus platillos, el equipo trabajando y tu food truck decorado. Usa videos cortos y transmisiones en vivo para conectar con tu audiencia.

Ten tu menú en línea: Crea una página web sencilla con tu menú y ubicación, o usa códigos QR para que sea fácil para los clientes encontrarte y ver qué ofreces.

Acepta métodos de pago en línea: Moderniza tu negocio para aceptar diferentes métodos de pago electrónicos, especialmente si tu público objetivo es joven.

Experiencia del cliente

Ofrece un servicio excepcional: Brinda un trato amable y crea un ambiente agradable, incluso en un entorno móvil. Los clientes volverán por la experiencia completa, no solo por la comida.

Sé creativo con el menú: Dale nombres propios a tus platos y crea descripciones atractivas. Considera ofrecer bebidas caseras únicas, como batidos o tés, para diferenciarte.

Visibilidad y colaboraciones

Participa en eventos: Estar en conciertos, ferias y otros eventos es crucial para ser descubierto, ya que no tienes un punto fijo de venta.

Ofrece servicios de catering: Los eventos privados y fiestas son una excelente oportunidad para generar ingresos y darte a conocer a un público más amplio.

Colabora con otros food trucks: Asóciate con otros negocios de food trucks que compartan tu ubicación para crear sinergia en lugar de verlos como competencia.

Consistencia y estandarización

Mantén la calidad constante: Estandariza tus porciones y preparación para que la calidad del producto sea siempre la misma, sin importar cuándo o dónde el cliente lo compre. Esto también es vital para la contabilidad.

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