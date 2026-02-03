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Aunque la percepción humana nos dicta que un día dura exactamente 24 horas, la realidad física de nuestro planeta está contando una historia diferente.

Recientes mediciones de alta precisión han confirmado que la Tierra está girando más rápido de lo habitual, lo que resulta en días ligeramente más cortos que el estándar de 86.400 segundos.

Este fenómeno, aunque imperceptible para las actividades cotidianas, ha encendido las alarmas entre los expertos en metrología y cronometría. La rotación terrestre nunca ha sido perfecta; es un baile complejo influenciado por la gravedad de la Luna, los cambios atmosféricos y las corrientes de hierro fundido en el núcleo del planeta. Sin embargo, la aceleración registrada en los últimos años no tiene precedentes en la era de los relojes atómicos.

El reto de los relojes atómicos y el UTC

El Tiempo Universal Coordinado (UTC) se rige por relojes atómicos ultra precisos que sincronizan desde las telecomunicaciones hasta el funcionamiento de los satélites GPS. Históricamente, la Tierra tendía a desacelerar, lo que obligaba a sumar un «segundo intercalar» para mantener el equilibrio.

No obstante, la tendencia actual podría obligar a los científicos a realizar algo inédito: restar un segundo, lo que se conoce como un «segundo intercalar negativo». Expertos informáticos advierten que este ajuste nunca se ha probado y podría generar fallos en sistemas operativos globales, similares a la preocupación que existió con el efecto Y2K a finales de los años 90.

El papel inesperado del cambio climático

Un dato que sorprende a la comunidad científica es la influencia del cambio climático en este proceso. El derretimiento masivo de los hielos en Groenlandia y la Antártida está redistribuyendo la masa de agua hacia el ecuador. Según las leyes de la física, esta redistribución tiende a frenar la rotación del planeta, actuando como un contrapeso natural que, irónicamente, ha retrasado la necesidad de aplicar el polémico segundo negativo.

A pesar de este «freno» climático, la Tierra sigue mostrando una velocidad interna superior a la media histórica. Por ahora, los sistemas globales permanecen estables, pero el monitoreo constante demuestra que el tiempo, al igual que nuestro planeta, no es tan fijo ni inmutable como alguna vez pensamos.

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