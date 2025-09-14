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Los Tigres de Aragua se convierten en el tercer equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en publicar su lista de jugadores sin prioridad de contrato para la temporada 2025-2026.

La organización maracayera confirma la desvinculación de 34 peloteros, al acercarse el inicio de los entrenamientos previsto para el 23 de septiembre con lanzadores y receptores, y el primero de octubre con el resto del plantel.

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El grupo en la lista de los Tigres de Aragua para esta temporada está conformado por 19 lanzadores, seis jugadores de cuadro, cuatro receptores y cinco jardineros. Entre los brazos más reconocidos figuran Daniel Álvarez, Leonel Campos, Dennis Herrera, Bruce Rondón y Robert Zárate, todos con experiencia en la liga y trayectoria destacada en el equipo aragüeño.

En el cuadro interior de los Tigres de Aragua destacan las salidas de Edwin García y Jesús Sucre. García, con varias etapas en el club desde 2019, cierra su ciclo tras alternar con Navegantes del Magallanes. Sucre, quien llegó desde Caribes en 2023, registró un promedio ofensivo de .342 en 117 turnos, al ser uno de los más efectivos en la lista del equipo, aunque con participación limitada en la última campaña.

Los jardineros que no continuarán en la lista de los Tigres de Aragua esta temporada son Carlos Durán, Brandon Linares, Alexfri Plánez, Simón Rodríguez y Ricardo Rosario. La gerencia agradece públicamente el aporte de cada uno de los jugadores durante su paso por la organización.

Con esta decisión, los Tigres de Aragua ajustan su lista de cara a una nueva temporada, en la que buscarán renovar su estructura deportiva y consolidar un equipo competitivo desde el primer día de acción en el calendario de la LVBP.

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