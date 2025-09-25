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Los Tigres de Aragua arrancaron oficialmente la pretemporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Un grupo de 23 peloteros se reportó al primer día de entrenamientos, que incluyó evaluaciones médicas y valoraciones físicas bajo la supervisión del cuerpo técnico y médico.

Este primer entrenamiento arrancó con los lanzadores y receptores, quienes realizaron estiramientos y calentamiento de brazos antes de dividirse en grupos para las primeras prácticas de los Tigres de Aragua.

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La gran noticia fue la incorporación de José Alberto “Cafecito” Martínez, quien se unió al equipo de los Tigres de Aragua desde el primer día; mientras que los jugadores de otras posiciones se sumarán el 1 de octubre.

​Un total de 16 lanzadores, tres receptores y tres invitados (todos ellos pitchers) formaron parte del grupo inicial de los Tigres de Aragua, que entrenó bajo la atenta mirada de Russell Vázquez, coach de banca del equipo.

​Homenaje a Buddy Bailey

​El primer día de prácticas estuvo marcado por un emotivo homenaje al emblemático exmánager de los Tigres de Aragua Buddy Bailey. El equipo y la directiva, encabezada por el presidente de la organización, Víctor Zambrano, y el jugador José Alberto Martínez, le rindieron tributo con palabras de agradecimiento y un minuto de silencio. Además, se anunció que el número «26», que portaba el mánager, será retirado en su honor.

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