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Tigres de Aragua forzó el segundo encuentro del comodín ante Caribes de Anzoátegui al ganar con drama 5×4. En un juego cerrado y con muchas jugadas, los aragüeños pudieron dominar a la tribu en su estadio en Puerto La Cruz.

En el tercero Aragua se fue arriba pero Hernán Pérez sacó la bola para poner adelante a los aborígenes. Pero en el cuarto David Rodríguez pega doble con rodado a jardinero izquierdo Diego Infante. Leobaldo Piña anota.

Tigres de Aragua forzó el segundo encuentro del comodín

Para el séptimo Aragua pudo anotar una carrera para irse adelante en la pizarra 4×3. En el séptimo Alberth Martínez disparó sencillo a la derecha para llevar a Tigres a ampliar la ventaja y colocar el juego 5×3.

En el noveno tramo, Andruw Monasterios sacó la pelota del parque para colocar el juego 5×4. El encuentro estuvo lleno de reclamos, con un expulsado como lo fue el receptor Jesús Sucre quien reclamo al lanzador de Aragua.

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