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Los Tigres de Aragua continúan firmes en la cima de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras vencer este domingo a los Navegantes del Magallanes con marcador de 3 carreras por 2, completando una semana perfecta con cuatro victorias en igual número de compromisos.

El conjunto dirigido por Ozzie Guillén abrió el marcador en el segundo episodio gracias a un jonrón solitario de Alberth Martínez, conectando ante el abridor turco Junior Guerra, quien cargó con su segunda derrota de la temporada (0-2). Guerra trabajó 6.1 innings, permitió siete hits, tres carreras (una limpia), otorgó un boleto y ponchó a dos rivales.

Magallanes respondió en el quinto capítulo con dos anotaciones: una por rodado de Rougned Odor al lanzador y otra tras un pasbol del receptor aragüeño, que permitió la carrera de Eliezer Alfonzo, dándole momentáneamente la ventaja a los visitantes.

Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes en Maracay

Sin embargo, en la parte baja de ese mismo inning, los Tigres retomaron el control. Keyber Rodríguez conectó un doble al jardín izquierdo que igualó las acciones, y tras avanzar a tercera por error en el tiro, anotó la carrera de la diferencia con un rodado de José A. Martínez a la inicial.

En el noveno episodio, Magallanes amenazó con boleto a Suisbel y sencillo de Reyes ante el cerrador Ronnie Williams, quien respondió con dos ponches (Núñez y Odor) y un elevado de Alfonzo para concretar su segundo salvado de la campaña.

Con este resultado, Aragua mejora su récord a 8-1, manteniéndose como líder del torneo con 2.5 juegos de ventaja sobre Caribes, mientras que Magallanes sigue sin levantar cabeza, cayendo a 2-6, a 5.5 juegos del primer lugar.

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