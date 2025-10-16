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Tigres de Aragua se llevó la victoria 8×3 en el Juego Inaugural ante el actual campeón de la pelota venezolana como lo es Cardenales de Lara. Una ofensiva de 13 imparables desplegó Aragua ante los “pájaros rojos”.

Max Castillo abrió por los crepusculares y en tres entradas y un tercio de labor recibió cinco carreras con ocho imparables para cargar con la derrota. Los felinos aragüeños hicieron tres carreras en el tercer tramo y cuatro más en el cuatro, para despegarse en la pizarra.

De esta manera el mánager Oswaldo Guillén empieza con el pie derecho su transitar en la campaña 2025 2026 con Aragua. Por su parte, fue el primer revés para César Izturis el nuevo estratega larense.

Tigres de Aragua se llevó la victoria en el Juego Inaugural ante Cardenales

Teniendo a Keyber Rodríguez y a José “Cafecito” Martínez como los mejores a la ofensiva de este primer juego oficial de la LVBP. Por su parte, Daniel Juárez logró llevarse el primer triunfo desde la lomita para los Tigres.

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Juárez en apenas una entrada y un tercio completó dos ponches para poder apuntarse la victoria. Por los pájaros rojos, Danry Vásquez sacó su primer cuadrangular de la campaña fletando además dos carreras con Cardenales.

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