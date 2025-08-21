Compartir

La organización Tigres de Aragua hace oficial la contratación de los abridores Ronnie Williams y Collin Wiles para esta nueva campaña 2025-2026.

El derecho Ronnie Williams, de 29 años años cuenta con una larga trayectoria internacional en ligas menores, ha lanzado en circuitos de Corea del Sur, México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela

La información fue difundida a través de las redes sociales de la organización bengalí, donde se detalla que el año pasado, el lanzador tuvo una fugaz experiencia con los Leones del Caracas en la LVBP y terminó el invierno con Indios de Mayagüez en Puerto Rico, país al que representó en la Serie del Caribe 2025.

El norteamericano viene de lanzar este año con Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Beisbol.

Asímismo, Williams suma ocho temporadas de experiencia en ligas menores, con los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco, con los que llegó a jugar incluso en «AAA».

El importado estará de regreso en la 2025 – 2026 a la LVBP y por primera vez con la novena bengalí.

Wiles de regreso

Collin Wiles cuenta con una breve pasantía en el mejor béisbol del mundo con los Atléticos de Oakland en el año 2022.

En su carrera en las menores suma 11 campañas: donde acumula 882.0 innings de labor, con una afectividad de 4.66 y un WHIP de 1.34.

Este será su segundo año con Tigres, la temporada pasada ayudó al equipo a finales de la ronda regular, en el juego por el comodín, así como en el Round Robin.

Así mismo viene de jugar este año en Mexico con los Bravos de León y con Centauros de la Guaira en la LMBP.

