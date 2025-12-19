Tigres emboscó a Magallanes en Maracay y se vengó de la derrota del miércoles para vencer hoy jueves 8×3 en el estadio José Pérez Colmenares. Los felinos se prendieron en el séptimo tramo cuando el encuentro estaba empatado a tres carreras.
En el séptimo, los aragüeños se soltaron a batear, fabricando cinco carreras, Magallanes había empatado el encuentro a tres carreras con cuadrangular de Rougned Odor. Pero el pitcheo no pudo aguantar la ofensiva tigrera.
Resultados del jueves
Águilas 6, Leones 3
Tiburones 9, Bravos 2
Cardenales 4, Caribes 3
Tigres emboscó a Magallanes, juegos para mañana
7:00 p.m. Leones contra Águilas en Maracaibo.
7:00 p.m. Navegantes ante Cardenales en Barquisimeto
7:00 p.m. Caribes ante Tiburones en Caracas.
Pizarra LVBP
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