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Tigres volvió a la ruta del triunfo y dio cuenta de Cardenales de Lara con pizarra de 9×4. Los felinos de Aragua mantienen el invicto en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. José Peraza soltó cuadrangular por Aragua y fue uno de los mejores a la ofensiva.

Los dirigidos por Oswaldo Guillén se mantienen en la cima de la tabla de posiciones, pese a la derrota sufrida ante Bravos de Margarita el fin de semana. Han aprovechado cada oportunidad para hacer carreras y se mantienen en una posición cómoda en lo que va de campaña.

“Los muchachos hicieron tremendo trabajo hoy, batearon con hombres en base y esa fue la clave. Cardenales siempre ha tenido un buen equipo, un buen pitcheo y nosotros tenemos que seguir enfocados en hacer el trabajo y dejar que lancen”, analizó el infielder José Peraza en ByM Sports.

Tigres volvió a la ruta del triunfo los otros resultados

Águilas del Zulia dio paliza a domicilio a Tiburones de La Guaira al ganar con pizarra de 15×7 en el estadio Universitario de Caracas. El equipo zuliano no tenía jonrones y se sobraron la noche del miércoles, un grand slam de Yonathan Perlaza y otro de José Godoy los llevaron al gane.

Los occidentales implementaron un nuevo récord en el circuito de beisbol venezolano con dos batazos de vuelta completa con las bases llenas. Además de batear seis jonrones en un encuentro.

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Mientras que Caribes de Anzoátegui pudo sacudirse la mala suerte 3×2 y vencer a Bravos de Margarita con pizarra de 3×2 el estadio “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Los orientales buscan romper la racha de derrotas.

Juegos para hoy:

7:00 p.m. Águilas del Zulia ante Caribes en Puerto La Cruz.

TABLA DE POSICIONES DE LA LVBP

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