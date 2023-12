Compartir

Timothée Chalamet habla sobre Kylie Jenner en el concierto de Beyoncé y sus apasionados besos. El actor de Wonka se sentó con Josh Horowitz de MTV esta semana, donde el presentador le preguntó a Chalamet cuál fue su mejor experiencia de concierto de 2023.

A la estrella le costó recordar si había asistido a un concierto este año, antes de que Horowitz le recordara su asistencia “documentada” a la gira Renaissance de Beyoncé en Los Ángeles el 4 de septiembre.

El concierto también resultó ser su primera salida pública con los rumores. novia Kylie Jenner, mientras el dúo fue visto besándose y abrazándose durante la noche llena de PDA.

“Así es. “Eso fue genial”, respondió Chalamet, antes de agregar en broma: “Es difícil estar presente”.

La estrella de Call Me By Your Name también señaló que estaba sorprendido de no saber tantas canciones de Beyoncé como pensaba.

“No estoy al nivel de BeyHive, pero pensé que sabía muchas más canciones. Pero supongo que conozco algunos de los éxitos más básicos”, dijo, y agregó que Bey no interpretó “Halo” y “Single Ladies”, que son dos de sus canciones más populares.

“‘Halo’ era una canción genial, de mal humor, de 12 años contra la ventana del autobús”, dijo Chalamet riendo.

Chalamet y Jenner han estado vinculados sentimentalmente desde abril. La fundadora de Kylie Cosmetics estuvo saliendo anteriormente con Travis Scott, con quien comparte a su hija Stormi y su hijo Aire.

Mientras tanto, el nominado al Oscar estuvo anteriormente en una relación con Lily-Rose Depp.

