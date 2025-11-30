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Un tiroteo se presentó sobre las 3:00 p.m. de este sábado 29 de noviembre en una joyería ubicada en zona residencial de Bucaramanga, Colombia.

El hecho ocurrió en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa, en el barrio Cabecera, durante un presunto intento de robo.

Las autoridades informaron que el hecho dejó un policía muerto, dos presuntos asaltantes heridos y cinco capturados. Se estima que doce delincuentes habrían participado.

Varios videos del hecho empezaron a circular en las redes sociales. En ellos se observa la llegada de una patrulla de la Policía de Bucaramanga al centro comercial, con varios uniformados armados. Otra de las grabaciones muestra a dos personas tendidas en el piso, tratando de resguardar sus vidas.

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