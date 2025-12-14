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Un tiroteo contra la comunidad judía en una playa de Sídney, ocurrido este domingo, ha dejado unas 12 personas asesinadas y otras 29 resultaron heridas, según el reporte de la Policía australiana.

El hecho fue calificado como un acto terrorista por el comisario de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, quien aseveró que en Bondi Beach “había mucha gente allí para celebrar una ocasión feliz: la celebración de Janucá. Y había más de 1.000 personas allí cuando ocurrió esto”.

Trascendió que el hecho fue ejecutado por al menos dos personas, quienes dispararon contra los bañistas que se encontraban en la playa.

Uno de los sujetos habría sido abatido por la policía, mientras que el otro se encuentra en estado de gravedad y fue identificado como Naveed Akram, de 25 años.

Acto de antisemitismo

Las autoridades australianas se pronunciaron respecto a este hecho. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que se trata de «un acto de antisemitismo malvado, terrorismo, que ha golpeado el corazón de nuestra nación».

En ese sentido, agregó que «un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos».

Aseveró que lo sucedido este domingo contra la comunidad judía, durante la celebración de Janucá, «va más allá de lo comprensible, y el trauma y la pérdida que las familias están enfrentando esta noche va más allá de la peor pesadilla de cualquiera».

Por su parte, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, condenó el acto y dijo que «lo que debería haber sido una noche de paz y alegría celebrada en esa comunidad con familias y simpatizantes, se ha visto destrozada por este horrible y malvado ataque».

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