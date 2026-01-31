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El próximo 1 de febrero de 2026, la ciudad de Los Ángeles se convertirá en el epicentro del entretenimiento global con la celebración de la edición número 68 de los Premios Grammy. El evento, que tendrá lugar en la icónica Crypto.com Arena, contará nuevamente con el carisma del productor y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias.

Premios Grammy 2026

La jornada iniciará con la tradicional Premier Ceremony, donde se premian categorías técnicas y géneros específicos. Sin embargo, el plato fuerte comenzará a las 20:00 horas (horario de Venezuela). La gala principal tendrá una duración estimada de tres horas y podrá sintonizarse a través de diversas vías:

Televisión y Streaming: Paramount+ transmitirá la señal original. En habla hispana, TNT llevará la cobertura a las pantallas de TV, mientras que HBO Max ofrecerá la opción de ver la ceremonia en vivo o retransmitida bajo demanda.

Ecosistema Digital: Para quienes buscan una experiencia inmersiva, el portal oficial live.grammy.com, junto a su canal de YouTube y redes sociales, ofrecerán acceso exclusivo a la alfombra roja y entrevistas detrás de escena.

Duelo de titanes en las categorías principales

Este año, la competencia está marcada por una mezcla vibrante de géneros que van desde el pop más puro hasta el K-pop y el género urbano. En la categoría de Canción del Año, destacan piezas como «Abracadabra» de Lady Gaga y «Wildflower» de Billie Eilish, enfrentándose al fenómeno viral «APT.» de Rosé y Bruno Mars, y al éxito de Bad Bunny, «DtMF».

La disputa por la Grabación del Año repite nombres fuertes como Sabrina Carpenter con «Manchild» y Kendrick Lamar con SZA en «Luther», sumando la frescura de Chappell Roan con «The Subway».

Finalmente, el galardón más codiciado, Álbum del Año, presenta una lista ecléctica. Bad Bunny busca hacer historia con «Debí Tirar Más Fotos», compitiendo contra el regreso de Justin Bieber con «Swag», la propuesta conceptual de Tyler, the Creator en «Chromakopia» y el impacto de Lady Gaga con «Mayhem».

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