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Todo listo para el inicio del Round Robin 2026 de la LVBP

By Redacción Noticias24Carabobo
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inicio del Round Robin 2026 LVBP

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Redacción Noticias24Carabobo
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Este viernes 2 de enero marca el inicio oficial del Round Robin 2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Cinco equipos iniciarán una intensa batalla de 16 juegos cada uno para definir a los dos finalistas que lucharán por el título de la temporada 2025-2026.

Tras una emocionante ronda regular, los clasificados han definido sus estrategias. Cardenales de Lara llega como el líder absoluto tras ser el único equipo en alcanzar las 30 victorias (30-26). Junto a ellos, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia aseguraron su pase directo. El último invitado es Caribes de Anzoátegui, que logró su boleto tras vencer a los Tigres de Aragua en la Serie del Comodín.

Un dato destacado de esta zafra es la ausencia, por segundo año consecutivo, de los Leones del Caracas en la fase semifinal.

Round Robin 2026 de la LVBP

La acción comienza esta noche a las 7:00 PM en dos escenarios fundamentales del país:

Encuentro Estadio Sede
Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes José Bernardo Pérez Valencia
Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara Antonio Herrera Gutiérrez Barquisimeto
Descansa: Bravos de Margarita

Navegantes del Magallanes jugará dos encuentros en condición de home club en el Estadio Monumental de Caracas durante este Round Robin, a pesar de tener su sede en Valencia.

El Round Robin se jugará bajo el formato de todos contra todos hasta el próximo 21 de enero. Los dos equipos con mejor récord al finalizar las 16 jornadas avanzarán a la Gran Final.

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