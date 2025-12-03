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Todo listo para el Miss Venezuela 2025, solo chequean los últimos detalles y ensayos para este jueves 4 de diciembre. Desde las 7:00 de la noche y a través de la señal de Venevisión en todas sus plataformas podrás disfrutar del magno evento de la belleza.

Venevisión movió todo el aparataje para la llamada “noche más linda del año”, todo el personal nuevamente estará laborando para este gran evento. Donde veremos muchas caras conocidas en el mundo de la farándula.

Los espacios del centro comercial Líder fueron acondicionados para esta gala. El canal de la colina pretende nuevamente “botar la casa por la ventana”, y se espera un gran certamen, animado por Maite Delgado.

Todo listo para el Miss Venezuela 2025

Por supuesto muchas sorpresas se esperan este año donde conoceremos a la nueva soberana de la belleza. El concurso busca seguir siendo el evento más cotizado del país en la televisión nacional.

Veremos de nuevo a Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024 quien viene a coronar a la nueva ganadora. El jurado será de lujo y veremos muchos invitados especiales para este año durante la transmisión.

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