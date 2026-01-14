El estado Lara se prepara para la visita 168 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto, una celebración llena de devoción que se lleva a cabo cada 14 de enero.
Monseñor Polito Rodríguez, Arzobispo de Barquisimeto, confirmó que la ciudad se encuentra colmada de visitantes y detalló el plan operativo y litúrgico para honrar a la Madre de Dios en su advocación de la Divina Pastora.
A las 9:00 am de este 14 de enero se celebrará la misa de despedida, antesala para el recorrido de la imagen mariana.
Se tiene previsto que la imagen de la Divina Pastora llegue a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto a las 4:00 pm, donde será recibida con música interpretada por una orquesta sinfónica.
A las 5:00 pm se celebrará la misa de bienvenida a la virgen. La Arquidiócesis de Barquisimeto aseguró que el cronograma religioso estará acompañado de actividades culturales y recreativas.
Luego de su llegada a la Catedral de Barquisimeto, la imagen será movilizada semanalmente a distintas localidades de la capital larense hasta el mes de marzo, cuando está previsto que regrese a su santuario en Santa Rosa.
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Divina Pastora en Caracas
Otra ciudad venezolana devota a la Divina Pastora es Caracas, donde la Arquidiócesis y la parroquia La Pastora preparan una serie de actividades para que los fieles celebren a esta representación mariana.
El templo abrirá el a las 6:00 am y las misas matutinas están programadas para las 7:00 am, 9:00 am y 11:00 am.
Para la 1:00 pm se efectuará la cuarta misa del día que será antesala de una gran procesión de la imagen por la parroquia La Pastora y el centro de Caracas.
La parroquia publicó en redes sociales cómo será el recorrido que pasará por sitios vinculados con los dos primeros venezolanos elevados a los altares: san José Gregorio Hernández y santa Carmen Rendiles.
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Algunos puntos del recorrido son la Casa Museo José Gregorio Hernández, la Casa Madre Siervas de Jesús, la iglesia de La Merced, la catedral de Caracas, la parroquia Altagracia y la esquina Amadores.
Las eucaristías cerrarán con una misa oficiada por el arzobispo de Caracas, monseñor Raul Biord, a las 7:00 pm.
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