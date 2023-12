Compartir

Todo sobre el nuevo álbum de Ariana Grande, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. La dos veces ganadora del Grammy tiene seis álbumes a su nombre hasta el momento, incluido su álbum debut Yours Truly (2013) y el sexto, titulado Positions (2020). El nombre de su próximo séptimo álbum de estudio no ha sido revelado.

¿Cómo anunció Ariana Grande su nuevo álbum?

Ariana Grande compartió un carrusel de fotos y videos de Instagram en su cuenta oficial de redes sociales para anunciar su séptimo álbum de estudio.

“Nos vemos el año que viene”, subtituló la publicación.

En las historias Grande compartió imágenes de un paquete de ayuda que algunos de sus fanáticos recibieron de ella. Una postal que muestra sus labios teñidos de rojo y su lápiz labial rojo de su R.E.M. Se podía ver la línea de belleza acompañando el paquete con una nota escrita a mano que decía: “Nos vemos el año que viene”.

¿Ariana Grande dió alguna pista sobre el nombre del álbum?

La creadora de éxitos de “God Is a Woman” también compartió una serie de Historias de Instagram sobre su próximo álbum, pero no parece haber ninguna pista sobre el nombre del álbum en ninguna parte.

Todo lo que los fans pueden ver en la publicación y en las Historias son momentos personales y reflexiones de Grande sobre la realización del álbum.

“Los dos estados de ánimo del álbum”, escribió en una historia, que muestra una captura de pantalla de una conversación de Facetime.

El carrusel también tiene un video donde alguien fuera de la pantalla le dice que es “casi el último día de este álbum”.

Grande responde: “Estoy tan cansada. Pero muy feliz y agradecido. También siento que peso 3.000 toneladas”.

¿Qué más podemos saber sobre el álbum?

El anuncio de su nuevo álbum se produce apenas cinco semanas después de que Ariana Grande terminara sus vínculos con su manager Scooter Braun y firmara con Good World Management.

Esto significa que es su primera vez en la nueva agencia. El próximo álbum también será el primero desde su matrimonio y posterior separación del agente de bienes raíces Dalton Gomez.

Fuera de la escena musical, Grande ha estado ocupada con su papel en la próxima película Wicked, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2024.

