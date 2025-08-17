Compartir

La población de La Azulita se convirtió una vez más en el epicentro del ciclismo de montaña en Venezuela, al recibir a ciclistas nacionales e internacionales en el cierre de la XXVIII edición de la Vuelta Internacional a La Azulita.

Con un tiempo acumulado de 7 h 3′ 49», el mexicano Rafael Escárcega se coronó campeón absoluto de la competencia, alcanzando el primer lugar en la clasificación general y en la categoría élite.

El podio lo horneó el venezolano Jeison Avendaño del equipo Biciaventura Generadores Evento, quien practicó la segunda posición tras una actuación destacada en cada etapa.

XXVIII Vuelta Internacional a La Azulita

En la rama femenina, la pedalista Andrea Contreras se mantuvo imbatible, conquistando el primer lugar de la vuelta y consolidando su nombre entre las grandes protagonistas del ciclismo de montaña en Venezuela.

El evento reunió a atletas de alto nivel, junto al fervor del pueblo azulitense, que celebró con las autoridades locales la energía de los ciclistas en cada etapa. El gobernador Arnaldo Sánchez estuvo presente en el desarrollo de la quinta y última etapa, en compañía de los alcaldes de los municipios Tovar y Antonio Pinto Salinas, así como el comandante de la ZODI N°. 22 G/D Bencir Guerrero.

“La vuelta volvió con más energía, afianzando identidad, desarrollo económico y turismo en nuestra tierra”, expresó Sánchez, resaltando el impacto positivo de la competencia en la vida deportiva y cultural de Mérida.

La XXVIII Vuelta Internacional a La Azulita reafirma su lugar como una de las citas más importantes del ciclismo de montaña en Venezuela, un punto de encuentro para el talento latinoamericano

