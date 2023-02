Por segundo año consecutivo, la legenda de la NFL Tom Brady anunció su retiro, esta vez asegurando que «no regresará».

El quarterback más exitoso en la historia del fútbol americano, y uno de los mejores atletas en deportes de equipo de todos los tiempos, publicó el anuncio en las redes sociales con un breve video que dura poco menos de un minuto.

«Buenos días, chicos. Iré al grano enseguida. Me retiro para siempre. Sé que la última vez el proceso resultó bastante importante, así que cuando me levanté esta mañana, pensé en pulsar ‘Record’ y darlo a conocer. No me extenderé mucho. Sólo existe un ensayo de jubilación muy emotivo, y yo agoté el mío el año pasado, así que muchas gracias a todos por apoyarme», expresó.