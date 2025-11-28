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Evita la diabetes tipo 2 con estos consejos que te daremos a continuación. Recuerda que esta enfermedad poco a poco ha ido creciendo en nuestro país. Para ello se recomienda tener un peso saludable.

Seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, no fumar y, en caso de tener prediabetes o factores de riesgo. Controlar otras afecciones como la presión arterial alta o el colesterol.

Mantener un peso saludable: Bajar de peso y mantenerlo es uno de los pasos más efectivos. Controlar las porciones de comida también es importante. Recuerda seguir las indicaciones de tu médico de confianza.

Evita la Diabetes Tipo 2

Alimentación saludable: Sigue una dieta rica en fibra (frutas, verduras, granos integrales) y proteína (carnes magras, pescado, legumbres). Limita el consumo de grasas, azúcar y carbohidratos procesados.

Actividad física regular: Realiza al menos 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana. Esto ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar el peso.

No fumar: Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otras enfermedades.

Control médico y otros factores

Controlar condiciones preexistentes: Si tienes prediabetes, presión arterial alta o colesterol alto, es crucial manejar estas afecciones para reducir el riesgo.

Visitas médicas: Acude a revisiones médicas regulares. Tu médico puede recomendarte tomar algún medicamento si tienes un alto riesgo de desarrollar la enfermedad.

Participar en programas de apoyo: Hablar con grupos de apoyo o consejeros puede ayudarte a adoptar y mantener nuevos hábitos saludables a largo plazo.

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