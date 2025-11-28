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Una mujer Tomaba bebidas alcohólicas junto a su hijo e intentó asesinarlo. La dama fue capturada por homicidio intencional en grado de frustración, dijo el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Delegación Municipal La Vega del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la detención de Yadodana Coromoto Quintero Bolaño (48), en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, Caracas,

Por el delito de homicidio intencional en grado de frustración, luego de agredir gravemente a su hijo (25) con un arma blanca tipo cuchillo en medio de una discusión. Las exhaustivas experticias técnico científicas y entrevistas realizadas por los funcionarios del Cicpc permitieron establecer que el hecho ocurrió en una vivienda del sector La Zulia.

Tomaba bebidas alcohólicas junto a su hijo e intentó asesinarlo

Callejón Don Jaime, parroquia La Vega, donde la detenida se encontraba reunida con familiares, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas. Y tras una acalorada discusión por problemas de convivencia, optó por lesionar a su hijo.

Causándole una herida punzo penetrante con un cuchillo en el tórax. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario, donde fue intervenida quirúrgicamente y su estado de salud es reservado debido a la gravedad de la lesión.

Como evidencia se colectó el arma blanca. Siendo el caso puesto a disposición de la Fiscalía Provisoria 121° del Área Metropolitana de Caracas.

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