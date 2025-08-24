Compartir

Tomar jugo de guayaba de vez en cuando es muy bueno para la salud, sobre todo por su alto contenido de Vitamina C. Además de antioxidantes y fibra. Sin embargo, un consumo excesivo podría causar molestias gastrointestinales.

Fortalece el sistema inmunológico: la vitamina C presente en la guayaba ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo, protegiéndolo de enfermedades. Puede ayudar a reducir el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos.

Así como a regular la presión arterial, lo que contribuye a la salud del corazón. La fibra presente en la guayaba puede mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. La guayaba puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que beneficia a personas con diabetes o prediabetes.

Puede contribuir a la pérdida de peso: La fibra de esta fruta puede ayudar a controlar el apetito y promover la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para personas que buscan perder peso.

Mejora la salud de la piel: los antioxidantes presentes en la guayaba pueden ayudar a proteger la piel contra el daño causado por los radicales libres; promoviendo una piel más saludable y juvenil.

Cuidado con los posibles efectos secundarios:

Molestias gastrointestinales: un consumo excesivo de guayaba, especialmente en forma de jugo, puede causar gases, hinchazón o diarrea debido a su alto contenido de fibra.

Reacciones alérgicas: aunque raras, algunas personas pueden ser alérgicas a la guayaba y experimentar reacciones como picazón, erupciones cutáneas o dificultad para respirar.

