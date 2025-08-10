Esta receta de tomates rellenos de atún es una opción ideal para los días más calurosos en los que tenemos menos ganas de cocinar, ya que se preparan sin horno, en muy pocos minutos y sin encender la cocina. Solo hay que trocear los ingredientes del relleno, mezclarlos y rellenar los tomates con esta mezcla.
Para su elaboración, hemos elegido unos tomates carnosos para que la pulpa aguante bien el relleno. En cuanto al relleno, hemos optado por una mezcla de atún en conserva, huevo duro y pepinillo.
El pepinillo aporta textura a la mezcla y un toque avinagrado, aunque otras veces optamos por olivas rellenas o maíz en su lugar. Para hacer la mezcla untuosa y muy agradable de comer, hemos mezclado estos ingredientes con un poco de mayonesa. Si no habéis adquirido los huevos ya cocidos, podéis prepararlos con antelación siguiendo nuestra receta de huevos cocidos y reservarlos en la nevera.
El único aspecto a tener en cuenta a la hora de preparar estos tomates rellenos es que es importante retirar el agua interior de los tomates. Para ello, solo tenemos que dejarlos escurrir boca abajo sobre papel de cocina mientras preparamos el relleno.
Ingredientes de los tomates rellenos de atún
- 2 tomates rojos
- 1 huevo duro
- 3 pepinillos en vinagre
- 1 lata de atún en conserva pequeña (60 g)
- 2 cucharadas de mayonesa
- Unas hojas de lechuga
En primer lugar, lavamos 2 tomates rojos, cortamos 1 cm de la parte superior y vaciamos la pulpa, dejando el hueco para el relleno. Escurrimos los tomates con la parte cortada hacia abajo sobre papel de cocina para eliminar así el exceso de líquido.
Mientras los tomates están escurriendo, pelamos 1 huevo duro y lo picamos. Cortamos en trozos pequeños 3 pepinillos en vinagre.
Escurrimos del aceite 1 lata de atún en conserva pequeña y mezclamos el atún con el huevo, los pepinillos y 2 cucharadas de mayonesa.
Rellenamos los tomates con esta mezcla y los reservamos en la nevera hasta el momento de servirlos para degustarlos bien fresquitos.
Para presentarlos de forma vistosa, cortamos unas hojas de lechuga, disponemos los tomates rellenos de atún encima y los servimos decorados, opcionalmente, con unos trozos de pepinillos.
Resumen fácil de preparación
- Vaciamos los tomates
- Troceamos el huevo y los pepinillos
- Mezclamos con el atún, con el huevo, los pepinillos y la mayonesa
- Rellenamos los tomates con la mezcla y los reservamos en la nevera
- Servimos los tomares rellenos de atún sobre una cama de lechuga
