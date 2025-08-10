Compartir

Esta receta de tomates rellenos de atún es una opción ideal para los días más calurosos en los que tenemos menos ganas de cocinar, ya que se preparan sin horno, en muy pocos minutos y sin encender la cocina. Solo hay que trocear los ingredientes del relleno, mezclarlos y rellenar los tomates con esta mezcla.

Para su elaboración, hemos elegido unos tomates carnosos para que la pulpa aguante bien el relleno. En cuanto al relleno, hemos optado por una mezcla de atún en conserva, huevo duro y pepinillo.

El pepinillo aporta textura a la mezcla y un toque avinagrado, aunque otras veces optamos por olivas rellenas o maíz en su lugar. Para hacer la mezcla untuosa y muy agradable de comer, hemos mezclado estos ingredientes con un poco de mayonesa. Si no habéis adquirido los huevos ya cocidos, podéis prepararlos con antelación siguiendo nuestra receta de huevos cocidos y reservarlos en la nevera.

El único aspecto a tener en cuenta a la hora de preparar estos tomates rellenos es que es importante retirar el agua interior de los tomates. Para ello, solo tenemos que dejarlos escurrir boca abajo sobre papel de cocina mientras preparamos el relleno.

Ingredientes de los tomates rellenos de atún