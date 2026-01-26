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Un fenómeno meteorológico de proporciones catastróficas ha sumido a gran parte de los Estados Unidos en una emergencia crítica, exponiendo la vulnerabilidad de la infraestructura nacional ante eventos climáticos extremos.

El balance más reciente, consolidado por organismos oficiales y equipos de rescate, confirma el fallecimiento de al menos diez personas, mientras que el colapso sistemático de la red eléctrica mantiene a más de un millón de suscriptores sin energía en condiciones de frío extremo.

Víctimas y causas del deceso

La tragedia se ha ensañado con distintos puntos de la geografía norteamericana. Hasta la fecha, el recuento de fatalidades se concentra principalmente en Nueva York con cinco casos, seguido por Luisiana con dos muertes, y otros tres fallecimientos distribuidos en el resto del país.

Entre los reportes más lamentables figuran:

El hallazgo de un joven de 19 años sin signos vitales en Michigan.

El cuerpo de una mujer de 28 años localizado en las proximidades de Emporia, Kansas.

Una víctima hallada en las instalaciones de una estación de servicio en desuso en el estado de Texas.

Médicos sugieren que la hipotermia es el denominador común en estos sucesos, mientras las indagaciones forenses continúan para certificar cada caso de manera individual.

Medidas de protección y alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas insistentes sobre la peligrosidad de las nevadas intensas y el congelamiento de las calzadas, lo que convierte cualquier traslado en una maniobra de alto riesgo. Las autoridades locales han hecho un llamado urgente a buscar refugio seguro, priorizando a las personas en situación de calle y a las comunidades rurales aisladas.

En metrópolis como Nueva York, se han activado protocolos especiales para que los albergues permanezcan operativos las 24 horas. Se espera que el rigor del invierno se mantenga durante los próximos días, por lo que la prioridad estatal sigue siendo preservar la vida de los ciudadanos y restablecer la normalidad en la conectividad y los servicios de energía.

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