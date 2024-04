Potentes tornados azotaron este viernes a Estados Unidos, especificamente en Nebraska, Iowa y Texas, dejando al menos tres heridos y severos daños.

Para las 6:30 de la tarde (hora del este), el Servicio Meteorológico Nacional había recibido al menos 42 informes de tornados.

Massive tornado hits Lincoln, NE, while Starlink connects the car to the best internet pic.twitter.com/pmLmr71Nei

— Teslaconomics (@Teslaconomics) April 26, 2024