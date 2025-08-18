lunes, agosto 18, 2025
spot_img
PortadaSucesos

Torrenciales lluvias en Caracas dejaron un fallecido

By Redacción Noticias24Carabobo
0
33
Torrenciales lluvias en Caracas
Foto: Instagram de Pablo Palacios.

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Torrenciales lluvias en Caracas dejaron una persona fallecida, la noche del domingo se registraron aguaceros en distintas zonas de la capital del país; como en municipios aledaños. En distintas partes estuvieron efectivos bomberiles como grupos de rescate.

Los fuertes daños ocasionados por la lluvia estuvieron en el municipio Sucre, como en El Junquito, en el sector El Amparo. La información la dio a conocer el comandante del cuerpo de bomberos de Distrito Capital, Pablo Palacios.

Varios vehículos fueron arrastrados por las aguas de lluvias, en Caracas. La situación fue atendida prontamente por las autoridades de la capital. Este aguacero ha sido uno de los más fuertes registrados este año.

Torrenciales lluvias en Caracas dejaron un fallecido

La persona fallecida quedó identificada como Jesús Emilio Durán de 40 años de edad. Durán murió al quedar debajo de un transporte público. Este iba en una moto marca Skyjo registrada con las placas AC1X25J.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

Además de Palacios, en distintas partes estuvo la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez. Además de funcionarios del CICPC, entre otros en las distintas zonas donde hubo problemas con las lluvias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Dos fallecidos tras accidente en la recta de Taguanes en Tinaquillo, estado Cojedes

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001
Artículo anterior
Inicia el Pago del Movimiento Somos Venezuela por este monto
Artículo siguiente
¿Qué pasará con la Plataforma Magis Tv?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital