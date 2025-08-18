Compartir

Torrenciales lluvias en Caracas dejaron una persona fallecida, la noche del domingo se registraron aguaceros en distintas zonas de la capital del país; como en municipios aledaños. En distintas partes estuvieron efectivos bomberiles como grupos de rescate.

Los fuertes daños ocasionados por la lluvia estuvieron en el municipio Sucre, como en El Junquito, en el sector El Amparo. La información la dio a conocer el comandante del cuerpo de bomberos de Distrito Capital, Pablo Palacios.

Varios vehículos fueron arrastrados por las aguas de lluvias, en Caracas. La situación fue atendida prontamente por las autoridades de la capital. Este aguacero ha sido uno de los más fuertes registrados este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

Torrenciales lluvias en Caracas dejaron un fallecido

La persona fallecida quedó identificada como Jesús Emilio Durán de 40 años de edad. Durán murió al quedar debajo de un transporte público. Este iba en una moto marca Skyjo registrada con las placas AC1X25J.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sexagenario falleció tras caer en una alcantarilla

Además de Palacios, en distintas partes estuvo la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez. Además de funcionarios del CICPC, entre otros en las distintas zonas donde hubo problemas con las lluvias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas