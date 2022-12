Compartir

En un juego de pelota tan emocionante como vital de cara a la clasificación al round robin, los Navegantes del Magallanes pudieron imponerse por la mínima con pizarra de 5 carreras por 4 ante los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

La nave, que en esta ocasión tuvo en Luis Torrens y Nivaldo Rodríguez a los principales

protagonistas de este nuevo lauro, pudo conectar los batazos oportunos, jugar buena defensa y aprovechar los errores rivales para obtener el resultado positivo que los afianza aún más en el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

En el propio primer episodio y luego de dos outs en la pizarra, Torrens inició su noche perfecta con doble por la raya de la antesala para después anotar gracias a imparable de Daniel Mayora al jardín central. Sin embargo, en el cierre de esa entrada Cardenales empató el juego con cuadrangular de Gorkys Hernández al prado izquierdo.

Luego en el segundo episodio los pájaros rojos anotaron dos más cuando Pedro Castellanos recibió pelotazo y seguidamente llegaron dobletes consecutivos de Juniel Querecuto y Yeiner Fernández, todo este daño ante los envíos del abridor naviero Wikelman Ramírez.

Sin embargo, en el cuarto episodio Nivaldo Rodríguez entró a lanzar y fue otra actuación estelar al completar 3.0 innings sin permitir hits ni carreras y de esta manera frenar a la ofensiva rival y darle la oportunidad a la nave de regresar en el juego de pelota. Al final, el derecho fue quien se llevó la victoria.

“El enfoque que llevo todos los días al terreno ha sido la clave, hay días que salen las cosas y otros no pero hay que seguir trabajando. Hoy tuve buena comunicación con Chirinos y también la he tenido con Torrens las veces que me ha recibido, así que se han dado los frutos”, comentó Rodríguez que no ha permitido carreras en 10 de sus últimas 11 presentaciones.

“Yo estoy para ayudar al equipo en el rol que sea, lo importante es ganar y salir al terreno con las mismas ganas todos los días”.

Con los bates rivales frenados por Rodríguez, la ofensiva turca poco a poco empezó a meterse en la pizarra y en la quinta entrada, y nuevamente con dos outs, Rainel Rosario conectó doble al izquierdo y Torrens lo llevó al plato con imparable al izquierdo para colocar la diferencia por una rayita.

Pero en el séptimo capítulo los filibusteros montaron un rally y aprovecharon las pifias defensivas del rival para voltear la pizarra y no perder la ventaja en el transcurso del compromiso. Luego de que Rayder Ascanio falló con rodado al campocorto, sencillos consecutivos de Edwin García, Rosario y Torrens, nuevamente, empataron el juego y todo quedó servido para que con rodado de Daniel Mayora el campocorto Jermaine Palacios cometiera error que le permitió a los dirigidos por Yadier Molina irse arriba con ventaja de dos.

“Muy emocionado por los resultados personales pero más emocionado por el resultado del

equipo que pudimos conseguir la victoria y ese es el primer objetivo, seguir ganando juegos”, expresó Luis Torrens que tuvo jornada perfecta al terminar de 4-4 con doble, dos impulsadas, par de anotadas y boleto. “Hay que seguir con mente fresca. Las derrotas hay que olvidarlas, pasar la página rápido y enfocarnos en el siguiente juego como hicimos hoy”.

Luego de tomar la ventaja el relevo siguió en plan estelar y entre Wilking Rodríguez, Alexander Tovalin y Enderson Franco completaron los últimos tres innings. Los dos primeros no permitieron libertades, y aunque Franco permitió tres imparables y una carrera, pudo conseguir el salvamento.

De esta manera, los dirigidos por Yadier Molina colocaron su récord nuevamente por encima de 500 al tener 25G-24P y le sacaron juego y medio de diferencia a Bravos de Margarita, que se encuentran en el quinto puesto de clasificación y que además serán el rival de este domingo.

El zurdo Ricardo Sánchez será el encargado de abrir ese encuentro que marcará el cierre de la novena semana, y en el que se buscará cerrar un septenario con registro positivo por cuarta vez en la temporada.

También puedes leer: Estas serán las sorpresas para la gran final Qatar 2022

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.