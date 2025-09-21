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La torta tres leches es un clásico irresistible de la repostería latinoamericana, famosa por su textura increíblemente húmeda y su sabor dulce. Aunque parece un postre complejo, su preparación en casa es más fácil de lo que imaginas. Con esta receta, lograrás un resultado espectacular sin necesidad de ser un experto en la cocina.

Ingredientes

Para la Torta (Bizcocho):

1 1/2 tazas de harina de trigo todo uso

1 cucharadita de polvo de hornear

1/2 cucharadita de sal

5 huevos grandes, separados (claras y yemas)

1 taza de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 taza de leche

Para la Mezcla de Tres Leches:

1 lata de leche condensada (395 g)

1 lata de leche evaporada (410 g)

1 taza de leche entera

Para el Topping (Merengue o Crema):

1 taza de crema de leche para batir (muy fría)

1/2 taza de azúcar glas (azúcar en polvo)

Canela en polvo para decorar (opcional)

Paso a Paso: El Secreto de la Facilidad

1. Prepara el Bizcocho

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa y enharina un molde rectangular. En un bol, bate las claras de huevo a punto de nieve con una batidora eléctrica. Agrega el azúcar poco a poco mientras sigues batiendo, hasta obtener un merengue brillante. En otro bol, bate las yemas hasta que estén cremosas y de un color amarillo pálido. Añade la leche y la vainilla. Con una espátula, incorpora las yemas a las claras batidas con movimientos envolventes. Tamiza la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla. Incorpora con movimientos suaves y envolventes hasta que la mezcla sea uniforme, sin batir en exceso. Vierte la mezcla en el molde y hornea por 25-30 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Deja enfriar por completo.

2. Prepara la Mezcla de Tres Leches

Mientras el bizcocho se enfría, mezcla en un bol la leche condensada, la leche evaporada y la leche entera. Bate bien hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Una vez que el bizcocho esté frío, utiliza un tenedor para perforar toda su superficie. Esto ayudará a que la mezcla de leches se absorba por completo.

3. Baña y Decora la Torta

Vierte lentamente toda la mezcla de tres leches sobre el bizcocho, asegurándote de cubrir cada rincón. La torta absorberá todo el líquido. Refrigera por al menos 4 horas o, preferiblemente, toda la noche. Para el topping, bate la crema de leche para batir con el azúcar glas hasta que se formen picos firmes. Cubre la superficie de la torta con esta crema batida y decora con un poco de canela en polvo.

Tu torta tres leches está lista para ser disfrutada. Su textura suave y cremosa te hará sentir como un experto repostero.

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