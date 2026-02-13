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Por presunto abuso sexual a una sexagenaria en Puerto Cabello fue privado de libertad el trabajador de un geriátrico. El Ministerio Público indicó que el sujeto de 53 años se aprovechaba Se aprovechaba de su condición laboral para cometer el abuso.

Fue privado de libertad el trabajador de la Fundación Beneficencia del Carmen Néstor Daniel Querales Acosta (53). Por el presunto abuso sexual contra una mujer de 60 años de edad, situación detectada el 20 de enero en la urbanización Santa Cruz del municipio Puerto Cabello.

Ese día, una amiga de la víctima acudió al recinto durante una visita, momento en que la sexagenaria le comentó que Querales Acosta la abusaba sexualmente. Por tal razón, la mujer acudió inmediatamente al CICPC para interponer la respectiva denuncia.

Por presunto abuso sexual a una sexagenaria en Puerto Cabello

Luego de varias labores y experticias de investigación coordinada por el Ministerio Público, se determinó la responsabilidad del hombre con el hecho. Por lo que fue aprehendido días después por funcionarios del Cicpc.

Tras una orden de aprehensión acordada por el Tribunal 1° de Control de Carabobo. Durante la audiencia de presentación, la fiscalía 8° de Carabobo imputó al agresor por el delito acto sexual con víctima especialmente vulnerable en grado de continuidad.

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Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, la referida instancia judicial dictó la medida privativa de libertad contra Querales Acosta. Quien fue recluido en el Centro de Formación Hombres Nuevos “El Libertador”, ubicado en Tocuyito.

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