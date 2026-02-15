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Un trabajador del aseo en San Diego falleció al ser impactado por un camión recolector de basura. El triste hecho ocurrió en el urbanismo Monte Sinaí, en horas del mediodía de ayer sábado 14 de febrero de 2026.

El camión del aseo entró al urbanismo, el conductor puso en retroceso sin percatarse que uno de los trabajadores de la empresa estaba en la caseta de basura impactándolo. Enseguida se informó a los bomberos de San Diego.

Trabajador del aseo en San Diego

El hombre fue llevado en una ambulancia hasta el Hospitalito de San Diego donde ingresó sin signos vitales. Este quedó identificado como José Sanabria de 28 años de edad. En el lugar estuvieron varias autoridades entre ellos bomberos de San Diego, entre otras.

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Sanabria murió por politraumatismos y el cadáver fue llevado hasta la morgue del Hospital Central de Valencia. El hecho conmocionó al municipio San Diego en horas de la tarde de ayer sábado.

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