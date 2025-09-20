Compartir

Alrededor de las 4:00 p.m. de este jueves, Alexander David Bermudez, de 52 años, falleció desangrado, todo comenzo cuando estaba trabajando en la empresa situada en la Carretera Nacional Guacara – San Joaquín, cuando su brazo derecho fue succionado por la compresión de un molino y se lo desprendió.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colapso de escaleras en Guatire dejó 10 personas lesionadas

El hombre desangrado fue trasladado rápidamente a la Clínica 24 Horas de Guacara, pero al parecer perdió mucha sangre y murió al poco tiempo de ser ingresado.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) trasladaron el cadáver al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y una comisión acudió a la empresa para investigar el caso del trabajador que falleció desangrado.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: