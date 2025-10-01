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En el marco del Mes de la Prevención contra el cáncer de Mama, la Alcaldía de Valencia, a través de la Dirección de Salud, llevó a cabo un videoforo. Hecho con testimonios reales de sobrevivientes, dirigido a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento.

Este video foro y conversatorio preventivo se enmarca en la programación que la Alcaldía de Valencia ha dispuesto para el Mes Rosa. Siguiendo las instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo, con el objetivo de impulsar la prevención a través del auto examen.

A este respecto, la licenciada Marion Sánchez, psicóloga adscrita a la Dirección de Salud informó que estas actividades tienen el objetivo principal de informar; además de promover la cultura de la prevención y el diagnóstico temprano como las claves para salvar vidas.

“El cáncer de mama es un tema importante en este Mes Rosa, estamos promoviendo la prevención y la sanación. La importancia de hacer la autoexploración, tanto en mujeres como en hombres, esto en el marco de las actividades planificadas”, indicó.

Videoforo sobre el Cáncer de Mama

De igual forma, Sánchez señaló que, “el objetivo es informar sobre el cáncer, sus procesos y cómo actuar antes, durante y después de un diagnóstico. A fin de reducir el alto índice de muertes por cáncer de mama que podrían evitarse con un diagnóstico temprano”.

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Finalmente expresó que gracias a la gestión del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo, es posible el desarrollo de estas actividades, “para generar la información necesaria y promover, tanto la prevención como los servicios, que las políticas públicas de salud ofrece para un diagnóstico temprano”.

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