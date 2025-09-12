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Los Trabajos de remodelación en unidades de la CHET siguen llevándose a cabo por parte del gobierno de Carabobo que dirige Rafael Lacava. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), avanzó en los trabajos de remodelación en distintas áreas de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) de Valencia.

Las obras continúan en diversos puntos del recinto sanitario, como: cirugía general, cirugía plástica, consulta externa, pediatría y traumatología, las cuales superan el 70% en su progreso.

«Queremos mostrarle al pueblo carabobeño todos los avances que hemos realizado en nuestra Ciudad Hospitalaria, todo esto para poder dar una mejor atención a cada uno de los pacientes que requieran de nuestra ayuda, donde hemos avanzado en un 70% en las áreas de cirugía general, cirugía plástica, traumatología, consulta externa y pediatría, las cuales esperamos entregar muy pronto a los carabobeños y carabobeñas», expresó la doctora Carmen Cecilia Vásquez, Directora General del nosocomio.

Trabajos de remodelación en unidades de la CHET

Asimismo, indicó que se dieron inicio a labores de refacción en nuevos pabellones, como medicina interna, cardiología, hemodinamia y fisioterapia.

«No nos detenemos con los trabajos, y estoy segura que las obras en estas áreas irán a paso firme, con el apoyo de más de 150 obreros que llevan a cabo sus labores día y noche para poner a tono estos pabellones destinados a la atención del pueblo», dijo.

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Estos trabajos cumplen con lo establecido dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con la finalidad de garantizar el correcto acceso a un sistema de salud de calidad a los carabobeños y carabobeñas.

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