Algunos expertos, con la aparición de la Inteligencia Artificial, advierten de la amenaza que se está haciendo realidad: los robots podrían adueñarse de algunos trabajos.

Un informe de 2023 de Goldman Sachs estimó que la IA capaz de generar contenido y podría realizar una cuarta parte de todo el trabajo que realizan actualmente los humanos.

Sin embargo, los expertos hacen sus advertencias con una salvedad: todavía hay cosas que la IA no es capaz de hacer.

Trabajos a salvo de la Inteligencia Artificial

“Hay tres categorías que estarán relativamente protegidas en el futuro previsible”, dice Martin Ford, autor de “Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything”.

“La primera serían trabajos que sean genuinamente creativos: no estás haciendo un trabajo convencional o simplemente reorganizando cosas, sino que realmente estás generando nuevas ideas y construyendo algo nuevo”.

Luego, la segunda categoría protegida, son relaciones interpersonales sofisticadas. Ford se refiere a enfermeras, consultores empresariales y periodistas de investigación.

Y la tercera zona segura, “son trabajos que realmente requieren mucha movilidad, destreza y capacidad para resolver problemas en entornos impredecibles”, como electricistas, plomeros, soldadores y otros trabajos similares, entran en esta categoría.

“Este es el tipo de trabajo en el que te enfrentas a una situación nueva todo el tiempo”, añade. “Probablemente sean los más difíciles de automatizar”.

