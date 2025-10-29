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El té de Jamaica ofrece múltiples beneficios para la salud, incluyendo la mejora de la salud cardiovascular al ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de grasas en la sangre. También es una excelente fuente de antioxidantes que combaten el daño celular.

Y posee propiedades que pueden ayudar en la pérdida de peso, el control de la glucosa en sangre, y el funcionamiento del sistema inmunitario. Es refrescante y muy delicioso a cualquier hora.

Té de Jamaica y sus propiedades

Salud cardiovascular: Puede ayudar a reducir la presión arterial alta y los niveles de colesterol y triglicéridos. Es un diurético natural que ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo.

Riqueza en antioxidantes: Contiene compuestos como polifenoles y antocianinas que combaten el daño celular. Su vitamina C también es un antioxidante importante.

Pérdida de peso: Puede favorecer la pérdida de peso, el control del apetito y reducir la grasa abdominal, especialmente cuando se consume sin azúcar.

Control de la glucosa: Ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre al mejorar la digestión de carbohidratos y azúcares, lo que puede ser útil en la prevención de la diabetes.

Salud del hígado: Contribuye a la salud del hígado. Sistema inmunológico: La vitamina C presente en la jamaica fortalece el sistema inmunitario y ayuda a reducir la fatiga.

Digestión: Actúa como un buen digestivo y puede ayudar a mejorar el funcionamiento intestinal.

Precauciones

Interacción con medicamentos: No se recomienda para personas que toman medicamentos para la presión arterial alta, ya que puede potenciar su efecto.

Embarazo y lactancia: Su consumo no se recomienda durante el embarazo o la lactancia, ya que podría tener efectos perjudiciales.

Interacción con medicamentos para la diabetes: Puede presentar riesgos si se combina con medicamentos para la diabetes.

Cómo prepararlo

Añade flores de jamaica a agua hirviendo. Deja reposar durante unos 5 minutos. Cuela y bebe tibio o frío. Se puede consumir hasta 3 veces al día, pero consulta con un profesional de la salud si tienes alguna condición médica.

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