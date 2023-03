Compartir

Entrar al mundo del trading en 2023 es sumamente sencillo, después de todo ya existen las plataformas y medios para ello. Pero ¿Qué tan exitoso se puede ser sin tener experiencia? Para evitar malos ratos lo mejor es seguir los consejos de los expertos. Para tu suerte te tenemos los mejores que puedes seguir para así generar un buen rendimiento en sus sesiones de trading, sea cual sea el activo que escojas. Presta mucha atención ya que vale la pena.

Lo primero que debes saber es que el trading puede hacerse desde casa, en un ordenador o desde tu móvil. Además, debes seleccionar una plataforma fiable, con permiso para operar en tu país y que ofrezca seguro en caso de pérdidas de tu inversión, sobre todo si vas a operar con criptomonedas, donde es frecuente ver ataques hackers. Dicho esto, veamos los consejos.

1. Ten siempre un plan y síguelo a la medida

No puedes operar en trading sin un buen plan, o al menos no deberías si quieres ser realmente exitoso. Cuando tienes un plan ya sea a corto o largo plazo además de poder llevar una mejor trazabilidad a tu rendimiento, te mantendrá tranquilo debido a que sabrás cuando debes mantener la posición o vender.

Seguir un plan te dará mayor seguridad al ejecutar alguna orden ya que habrá un objetivo con metas y una forma estipulada para lograrlo. Los planes conllevan a indicar cuáles son los riesgos implícitos y explícitos de cada movimiento, incluso puede ayudarte a decidir sobre si tener un capital de riesgo o no.

2. Utiliza herramientas de automatización

Gracias a los avances de la I.A y robots automatizados puedes usar software en tus operaciones de trading. Ya no será necesario que estés las 24 horas al día viendo la pantalla de tu computadora o móvil. Ahora con herramientas como Metatrader 4 puedes implementar órdenes que se ejecuten cuando un activo suba o baje de precio. Puedes crear órdenes de stop loss si así lo prefieres, todo desde una interfaz gráfica amigable e intuitiva. No te preocupes que la curva de aprendizaje es simple, no te tomará mucho acostumbrarte.

Metatrader 4 es perfecta para traders novatos o avanzados que deseen optimizar el tiempo empleado en sus sesiones. Además, permite leer noticias y tener un calendario financiero con posibles sucesos que pudieran afectar el mercado. Eso te facilitará demasiado el trabajo y no te agobiarás con el tiempo, lo cual es bastante común en traders novatos.

3. No desistas ante la pérdida de capital

Es bastante normal que un trader pierda dinero, sobre todo cuando está iniciando en este mundillo. Eso no debe detenerte, ¿crees que los grandes inversionistas no pierden capital? Si aplicaran el storytelling para vender sus servicios, te aseguramos que más de una anécdota llevará incluida sus pérdidas. Es algo inevitable que debe verse más como una experiencia que como algo negativo.

Cuando tengas una mala racha solo céntrate en aprender más a fondo las estrategias que hayas visto en cursos, y práctica más en la cuenta demo. Algunas de las estrategias más populares y efectivas incluyen Day Trading, Swing Trading o Scalping, cada una adaptada a un margen de tiempo. Por ejemplo, el Day Trading, como su nombre lo indica solo opera durante 24 horas, generalmente en la mañana.

En cambio, si usas Scalping es más enfocada a corto plazo con apertura y cierre de órdenes muchas veces al día. ¿Qué te parece? Depende de ti cual escoger, y de tus objetivos, pero una vez más recalcamos que no debes desistir ya que en el trading normalmente se pierde cierto capital. Debes gestionar muy bien cual capital a invertir.

4. ¿Aún tienes dudas? emplea el Copy Trading

Si tienes un muy buen capital a invertir y conoces una plataforma confiable entonces puedes emplear la técnica del Copy Trading. ¿De qué se trata? Pues en simples palabras: copiar las operaciones de una persona con mucha experiencia y éxito. Así es, existen plataformas que ofrecen estos servicios donde permiten que los usuarios paguen una cuota para poder observar y copiar las estrategias de traders de renombre.

Este consejo es muy útil para quienes ya dispongan de un buen capital y no quieran complicarse tanto ya sea por cuestiones de tiempo u otros. Sea cual sea tu decisión, ten en cuenta que debes escoger muy bien a cual trader o a cuales seguir, considerando su historial de ganancias, años de trabajo, etc.

Con esto ya damos por finalizada nuestra lista de consejos para trading en 2023, ¿los vas a poner en práctica? Aunque no lo creas, el seguirlos o no puede significar la diferencia entre ser exitoso o perder todo tu dinero y tiempo. Tomarlos con calma, analiza la situación del mercado y comienza a hacer trader como los profesionales.