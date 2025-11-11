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Personas que traficaban con estupefacientes en Carabobo fueron imputadas por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en la cuenta de Instagram de la Fiscalía.

Dijo el Fiscal Saab que fueron imputados además de privados de libertad por el Ministerio Público del estado Carabobo: Carlos Meléndez; además de Juan Meléndez, Dalia Villanueva y María Rincón.

Traficaban con estupefacientes en Carabobo

Por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en modalidad de ocultamiento y asociación. Dichas personas intentaban trasladar en un vehículo de carga, 7 cilindros metálicos contentivo de presunta droga denominada cocaína.

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La misma con un peso total de 20,25 kilogramos, explicó el Fiscal en las redes sociales. Las personas estarán detenidas cumpliendo con su proceso legal.

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