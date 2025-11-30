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Trágico accidente en la Autopista Puerto Ordaz dejó una niña fallecida

By Redacción Carabobo
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Trágico accidente en la Autopista Puerto Ordaz

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Un trágico accidente en la Autopista Puerto Ordaz dejó una niña fallecida. El hecho ocurrió hoy domingo 30 de noviembre de 2025, además de la menor de 6 años su hermano se mantiene en estado reservado en un centro de salud.

La familia de la menor viajaba en un vehículo marca Ford modelo Fusion cuando el automóvil volcó en la vía. Al sitio llegaron funcionarios de tránsito PNB, además de Protección Civil para prestar la atención debida.

Trágico accidente en la Autopista Puerto Ordaz

Los rescatistas encontraron a la menor sin vida tras el volcamiento del vehículo. Su hermano fue llevado a un centro de salud cercano donde se encuentra internado. Se desconoce que originó el volcamiento del vehículo.

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En el sitio del hecho vial estuvieron funcionarios de Protección Civil, policía del estado Bolívar, como PNB Tránsito. El menor de 11 años presentó traumatismo craneoencefálico y pérdida de conciencia.

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