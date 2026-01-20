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Un camión de desechos sin frenos causó choque múltiple en un municipio del Táchira. El hecho ocurrió ayer lunes 19 de enero de 2026 en horas de la tarde. El pesado vehículo tuvo una falla mecánica en el sistema de frenos y se vino a toda velocidad por una de las avenidas.

El hecho tuvo lugar en el municipio La Tendida, el camión impactó contra motos y automóviles que estaban en el lugar. Hasta ahora no se ha ofrecido detalles de víctimas fatales en el hecho vial.

Camión de desechos sin frenos causó choque múltiple en municipio del Táchira

En las cámaras de seguridad se pudo apreciar el momento en el cual el camión se desplaza a gran velocidad. Las personas salieron a ayudar a los lesionados debido al impacto del camión, hasta que llegaran los equipos de emergencia.

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Se pudo conocer que el camión perdió las morochas impactando al final contra varios vehículos. En el lugar se presentaron comisiones bomberiles, como de Protección Civil y de seguridad para atender la situación.

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