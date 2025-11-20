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La noche del desfile de trajes típicos en el Miss Universo 2025 siempre regala momentos memorables, pero este año, la representante de Noruega Leonora Lysglimt-Rodland se robó el show y acaparó la atención de las redes sociales.

Lysglimt-Rodland apareció en el escenario vestida de salmón causando sorpresa, memes y volviéndose viral rápidamente en redes sociales. Además al abrir el traje, la joven lució un enterizo transparente que pasó desapercibido.

Muchos consideraron que fue una apuesta creativa, pero otros creen que fue demasiado extraño para un certamen de belleza.