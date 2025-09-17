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El INTT se despliega en Carabobo en otras zonas del país, atentos ya que hoy y mañana estarán en distintos puntos. Si necesitas hacer trámites vehiculares como atender otras inquietudes puedes acercarte a los puntos que te diremos a continuación.

INTT se despliega en Carabobo

Club Zumaque (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3.ª transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda

Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo

Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui

Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre

Sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes

Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua

Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy

Jueves 18 de septiembre

Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira.

Municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa.

Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua.

Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo.

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