PortadaRegionesCarabobo

¿Trámites vehiculares?, El INTT se despliega en Carabobo y otras zonas del país hoy y mañana

By Redacción Carabobo
0
103
INTT se despliega en Carabobo - INTT alerta de estafas - Jornada nacional del INTT

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El INTT se despliega en Carabobo en otras zonas del país, atentos ya que hoy y mañana estarán en distintos puntos. Si necesitas hacer trámites vehiculares como atender otras inquietudes puedes acercarte a los puntos que te diremos a continuación.

INTT se despliega en Carabobo

  • Club Zumaque (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3.ª transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda
  • Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo
  • Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui
  • Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre
  • Sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes
  • Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua
  • Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy

Jueves 18 de septiembre

Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira.

Municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa.

Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua.

Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Ahora!, Esto dijo Conatel de Magis Tv y Flujo TV (Comunicado)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source2001
Artículo anterior
¡Susto!, La estrepitosa caída que sufrió Catherine Fulop (VIDEO)
Artículo siguiente
Maltrataron a un cachicamo en San Antonio de Los Altos y quedaron detenidos (VIDEO)
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes