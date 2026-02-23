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El Gobierno nacional dio inicio formal a la fase de ejecución del proyecto de recuperación del Helicoide, con el objetivo de transformar esta emblemática estructura en un centro social, deportivo, cultural y comercial. La medida responde a las políticas de renovación de espacios públicos anunciadas recientemente por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, los trabajos están a cargo del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas. El plan contempla que las instalaciones, que hasta ahora han funcionado principalmente como centro de detención, pasen a ofrecer áreas recreativas y de bienestar tanto para los funcionarios policiales como para los habitantes de las comunidades aledañas.

Transformación del Helicoide en centro social

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, informó que la elaboración del proyecto incluyó consultas directas con la comunidad y el levantamiento técnico de ingeniería y arquitectura.

«Hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución»

destacó el titular de la cartera, subrayando la celeridad con la que se ha manejado la planificación.

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Este nuevo complejo busca elevar el bienestar social de la zona. La transformación del recinto pretende integrar diversas actividades en un solo lugar.

La evolución del Helicoide hacia un espacio de uso mixto (comercial, social y deportivo) se perfila como uno de los cambios urbanísticos más significativos de los últimos años en la capital.

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