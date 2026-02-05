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Ministro de Transporte nuevo presidente Metrobús. El Ejecutivo nacional oficializó nuevos nombramientos en el sector transporte y aeronáutico. Las designaciones quedaron establecidas en la Gaceta Oficial N° 43.305, con fecha del 28 de enero de 2026.

Doble función para el ministro Coronado

El ministro de Transporte, Aníbal Eduardo Coronado Millán, asumió la presidencia de la empresa estatal Metrobús de Venezuela S.A. El funcionario también presidirá la Junta Directiva de dicha institución.

Esta medida busca optimizar el sistema de transporte superficial en todo el país. La gestión se alinea con los planes de movilidad estratégica dirigidos por la presidencia de la República.

Nueva directiva en el Aeropuerto de Maiquetía

Por su parte, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) también estrena autoridad. Rolando José Alcalá Miranda fue nombrado como nuevo Director General de la principal terminal aérea del país.

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Ambos nombramientos pretenden fortalecer la operatividad y los servicios en las terminales terrestres y aéreas. Los cambios administrativos ya entraron en vigor tras su publicación legal.

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