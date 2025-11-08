El conductor quedó identificado como Eduardo Castillo, quien sería miembro de la línea de transporte Valentín Valiente.

Detenido tras agresión contra adulta mayor

Según la publicación, fuentes policiales habrían revelado que la aprehensión se realizó en horas de la mañana de este jueves, 6 de noviembre, cuando el conductor se encontraba en su jornada laboral.

María Yánez, coordinadora del Departamento de Infracciones de la Coordinación de Transporte Municipal, aseguró que la discusión se originó por el pago del pasaje preferencial.

La agraviada de nombre Petra Rodríguez, reclamo el vuelto del pasaje lo que originó la irá del transportista y otro sujeto, quien trabajaba como colector.

En medio de la disputa, supuestamente, este último involucrado le arrojó al suelo el dinero que la mujer exigía y le pidió que se bajara de la unidad de transporte.

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El documento oficial con el número 43.218, del 22 de septiembre de 2025, establece la tarifa del pasaje urbano en Venezuela en 40 bolívares para el transporte urbano, y Bs. 30 para el sistema Metro, Ferrocarril y otras operadoras públicas.

Asimismo, la gaceta mantiene la exoneración del pasaje para mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 y personas con discapacidad.

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