Funcionarios de la Policía municipal del Municipio Sucre, habrían detenido a un conductor del transporte público, luego de que se viralizara un video, en el cual se le observa cuando discute con una mujer de la tercera edad.
De acuerdo con la versión conocida de este hecho, el transportista “agredió verbalmente” a una pasajera, adulta mayor, el pasado 5 de noviembre.
Detenido tras agresión contra adulta mayor
María Yánez, coordinadora del Departamento de Infracciones de la Coordinación de Transporte Municipal, aseguró que la discusión se originó por el pago del pasaje preferencial.
La agraviada de nombre Petra Rodríguez, reclamo el vuelto del pasaje lo que originó la irá del transportista y otro sujeto, quien trabajaba como colector.
En medio de la disputa, supuestamente, este último involucrado le arrojó al suelo el dinero que la mujer exigía y le pidió que se bajara de la unidad de transporte.
Ver esta publicación en Instagram
El documento oficial con el número 43.218, del 22 de septiembre de 2025, establece la tarifa del pasaje urbano en Venezuela en 40 bolívares para el transporte urbano, y Bs. 30 para el sistema Metro, Ferrocarril y otras operadoras públicas.
Asimismo, la gaceta mantiene la exoneración del pasaje para mujeres mayores de 55 años, hombres mayores de 60 y personas con discapacidad.
Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo